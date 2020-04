Camihawke ha perso sua nonna Etta: “Si è ricongiunta a nonno Umberto, ora saranno felicissimi”

Io, il nonno Umberto, non me lo ricordo proprio, o meglio mi ricordo solo quello che ho visto e sentito di lui negli anni: le fotografie, i filmati, i racconti di mamma. È morto quando avevo due o tre anni, era ancora giovane, abituarsi alla sua assenza ha richiesto un duro sforzo quotidiano. La nonna Etta invece, sua moglie, ve la ricordate tutti, lo amava di un amore raro, improsciugabile dicevano tutti, un amore improsciugabile. Dopo la scomparsa del nonno è vissuta altri ventisette anni, un tempo infinito da passare senza l’amore della propria vita accanto, che peró è stato riempito da otto nipoti che attraverso le generazione l’hanno amata come di più non si poteva fare. Io ho avuto la fortuna di essere una nipote della prima generazione, per molti anni ho goduto di tutto il suo tempo e con lei sono cresciuta, per noi fratelli era come una mamma, ma con più pane, più burro e più zucchero per merenda. La nonna Etta possedeva un’empatia fuori dal comune, piangeva spesso per persone che nemmeno conosceva, pregava tanto, era molto credente, rideva in modo sguaiato e contagioso, non sopportava le ingiustizie. In questi giorni di tragedia dentro la tragedia, di dolori che si sommano ai dolori, lei non c’è mica stata, non sapeva come aiutarci e ha detto adesso basta, questo è troppo. La nonna Etta ieri sera era stanca e ha deciso di tornare dal nonno Umberto. Anche se la sua scomparsa aggiunge uno squarcio irreparabile ad una tela già gravemente lacerata, io comunque oggi anche se sono lontana dalla mia famiglia e da lei, guardo il cielo e mi dico: pensate che bello rivedersi dopo cosí tanto tempo, quasi trent’anni. Altro che due mesi di lockdown. Secondo me ora, la nonna Etta e il nonno Umberto, devono essere proprio felicissimi.

