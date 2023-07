Campionato di calcio di serie “A”

Serie “A” sorteggiati i calendari stagione 2023/24

Sorteggiati i calendari della serie A 2023/24, la formula è la stessa già sperimentata secondo la quale il girone di andata e quello di ritorno non sono speculari.

I campioni d’Italia del Napoli ripartiranno dal campo della compagine neopromossa Frosinone il 20 di agosto per poi debuttare al Maradona con il Sassuolo, a seguire primo big match, ancora in casa, contro la Lazio dell’ex Sarri.

Un inizio soft che porterà la squadra di Garcia a metà girone, dalla decima in poi, a incontrare, tutte le big. Si inizierà dal Milan per terminare alla giornata numero diciassette contro la Roma. In mezzo un trittico al cardiopalma con le due trasferte a Bergamo e Torino (sponda bianconera) intervallate dall’incontro casalingo con l’Inter.

Fonte foto www.flickr.com