La Gazzetta dello Sport – Cancelo: “All’andata li abbiamo lasciati vivi, siamo stati superiori”

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato Joao Cancelo, laterale del Barcellona, in vista della sfida di Champions League contro il Napoli.

“Premessa: a me il Napoli è sempre piaciuto tanto, per Maradona, e perché è una squadra di ‘barrio’, popolare e con radici profonde nella città. Quando sono arrivato in Italia c’era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato. All’andata li abbiamo lasciati vivi, abbiamo fatto un gran primo tempo e dovevamo segnare di più. Siamo stati superiori, loro hanno combinato poco, ma ora partiamo alla pari”.

Kvara-Osimhen fanno paura?

“E Politano? Sono talenti eccezionali, Osimhen all’andata con mezzo pallone ci ha fatto gol, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Ma c’è di più: a me piace Zielinski che non può giocare perché non è in lista, e Lobotka, l’ho affrontato col Portogallo ed è un gran giocatore”.

