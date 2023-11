Cannavaro: “Io sostituto di Garcia? Solo voci. Seduto vicino ADL per un motivo”

Cannavaro sulle voci che lo volevano come sostituto di Garcia

Fabio Cannavaro ex pallone d’oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset, in cui ha parlato anche delle voci che lo volevano sulla panchina del Napoli dopo Garcia:

Cannavaro:

“Non c’è stato nulla, in occasione di Napoli-Empoli sono andato a vedere la partita e De Laurentiis, per educazione, ci ha messo vicino a lui. Se credevo davvero di poterlo allenare? Se non ti chiamano come fai a crederci? Adesso hanno trovato Mazzarri, già c’è stato e conosce l’ambiente. Speriamo bene che si risolva la situazione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Aggiornamenti da Castel Volturno: condizioni Osimhen e Demme. Prima decisione di Mazzarri

Mazzarri riparte dall’impronta di Spalletti: prime prove di 4-3-3 con la Juve Stabia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”