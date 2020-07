Caos Barcellona – Messi & Co. indicano il nome del nuovo allenatore

Ormai da qualche tempo è bufera in casa Barcellona. I calciatori fanno sentite la loro voce.

Stando a quando riportato da Mundo Deportivo, giornale spagnolo da sempre vicino alle vicissitudini del club catalano, gli stessi calciatori hanno indicato alla dirigenza il nome del successore di Setièn: si tratta dell’ex attaccante blaugrana (1998-2004) Patrick Kluivert. L’olandese si è distinto in passato per il suo carattere forte, secondo Messi è ciò che ci vuole per risollevare il team in vista della delicata sfida al Napoli in Champions League.