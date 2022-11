Caos Juve: la procura mette gli occhi anche sull’affare Cerri

Un’altra operazione della Juventus finisce sotto l’occhio attento della Procura

Alle tante operazioni di mercato già nell’occhio della Procura di Torino e della Procura Federale, ci finisce anche quella di Alberto Cerri dalla Juventus al Cagliari. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’operazione risultava a bilancio come cessione a titolo definitivo come plusvalenza, ma così non era. Secondo le procure sarebbe esistita una side letter che prevedeva un diritto di riscatto, quindi la possibilità da parte dei bianconeri di riprenderselo. L’operazione, quindi, non sarebbe potuta essere iscritta a bilancio come plusvalenza, ma doveva avere un’altra forma.

Fonte foto: Instagram @albertocerri27

