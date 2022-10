Caos Juventus: la squadra è contro Allegri

I rapporti tra Massimiliano Allegri e la squadra sono ai minimi storici

In casa Juventus le cose continuano a peggiorare. I risultati sportivi non arrivano e ora la situazione è tesa anche nello spogliatoio. Secondo “Gazzetta.it”, infatti, sarebbe gelo totale tra Massimiliano Allegri e la squadra. I giocatori non avrebbero gradito la misura del ritiro dopo la figuraccia col Maccabi Haifa in Champions League, ritenendo il tecnico responsabile di non comunicare a sufficienza, di non avere un gioco definito e di praticare una preparazione fisica superata.

