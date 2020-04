Caos multe, gli azzurri pronti a pagare e ridursi gli stipendi

Solidarietà a dipendenti e calcio minore

La questione multe in casa Napoli torna a tenere banco, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicino alla soluzione. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno,arrivano segnali di ditenssione con i giocatori azzurri sarebbero pronti a pagare . Ecco quanto riportato: Il rapporto tra la proprietà e lo spogliatoio è stato già minato dalle multe post-ammutinamento e dall’incertezza sui rinnovi, in questo contesto gli azzurri hanno condiviso un’idea: disponibilità alla revisione degli stipendi e delle multe per l’emergenza coronavirus soltanto per la solidarietà. Le cause individuate possono essere molteplici: il supporto ai cassintegrati del Napoli, sperando che con l’eventuale ripresa prevista per il 4 maggio la situazione possa cominciare a rientrare, il fondo salva-calcio a supporto dei colleghi delle categorie inferiori invocato dall’Aic o il sostegno agli ospedali in prima linea nella battaglia contro il coronavirus”.

