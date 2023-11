Capello: “Meret il migliore del Napoli, peccato per l’errore”

Fabio Capello ha parlato della gara del Napoli ai microfoni di Sky Sport soffermandosi in particolare sul portiere Alex Meret.

Secondo l’ex calciatore ed allenatore Fabio Capello Alex Meret è stato il giocatore migliore del Napoli nel corso della sfida contro il Real Madrid.

Di seguito le sue parole in merito alla sfida di ieri sera:

“Per trenta minuti abbiamo visto un bel Napoli, i cambi di Carlo Ancelotti hanno poi deciso la gara per il Real Madrid, anche se ha aiutato l’errore di Alex Meret. Lo Stadio Santiago Bernabeu è così, ribalta le partite non appena ti rilassi un attimo. La concentrazione deve essere massima. Bellingham poi non ha schemi: lui va e fa. Il migliore del Napoli è stato proprio Meret. Aveva dato sicurezza, aveva fatto ottimi interventi e successivamente è stato un peccato quell’errore sul tiro decisivo. È stato elementare, spesso non si capisce il motivo ed abbiamo visto anche Onana sbagliare, ma fino a quel momento ha dato sicurezza secondo me.”

