Capodanno in Italia per Jennie Garth, la Kelly di Beverly Hills in vacanza a Verona

Jennie Garth ha scelto l’Italia per dire addio all’anno vecchio e salutare l’arrivo del 2020. La popolarissima Kelly di “Beverly Hills 90210”, 47 anni, ha deciso di passare le vacanze di fine anno a Verona. Grande sorpresa per i titolari di un ristorante del veronese, che non si sono lasciati scappare l’occasione di una foto con lei alla fine della cena.

Il capodanno a Verona di Jennie Garth

Jennie Garth è stata un simbolo per gli adolescenti degli anni ’90 grazie alla serie cult “Beverly Hills 90210”. L’attrice, che di recente è stata impegnata in una nuova stagione celebrativa proprio di quel grande successo, ha cenato al ristorante Greppia di Vicolo Samaritana, proprio nel centro di Verona. È un periodo di vacanze per l’attrice che solo sette giorni fa era ad Aspen, in Colorado, la storica meta sciistica degli americani.

Il reboot di Beverly Hills 90210 si ferma

Il reboot di Beverly Hills 90210 si è fermato però a una singola stagione. La Fox, alla luce dei risultati non esaltanti, ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione. L’attesa per il reboot era altissima, ma nonostante tutto i risultati non sono stati soddisfacenti. La prima puntata ha fatto registrare più di 4 milioni di spettatori, le successive non hanno tenuto la media e sono calate a 2.5 milioni di spettatori netti. La Fox ci ha comunque tenuto a ringraziare gli attori per quello che hanno fatto: “Nutriamo un profondo ringraziamento e rispetto per Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen e Tori, che, insieme a tutto il personale e tutti i membri dei Fox and CBS Television Studios, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival davvero inventivo e nostalgico”.