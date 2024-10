Caprile, l’agente: “Si fa sempre trovare pronto, Nazionale possibile”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

L’agente Graziano Battistini ha parlato del portiere azzurro Elia Caprile ai microfoni di “Radio Goal”, in onda su “Radio Kiss Kiss Napoli”.

Di seguito le sue parole:

“Entrare a freddo è difficile perché non te l’aspetti e devi avere subito di certa condizione mentale, ma poi il lato che ti può aiutare è quello che non ti dà il tempo di pensare. Elia si è sempre fatto trovare pronto e deve continuare a farlo. La personalità riesce ad esaltare le sue qualità fisiche e tecniche e gli dà la possibilità di fare bene in certi ambienti. Sa benissimo che deve fare, ma è ovvio che le carriere si costruiscono prendendo la palla al balzo. Conte crea un ambiente che ti fa mentalizzare, è ovvio che ti rimane dentro e ti fa mettere nel bagaglio un qualcosa di veramente importante. Lavorare con un allenatore di quel livello ed con il suo staff è una fortuna che bisogna assolutamente sfruttare. Poi l’ambiente è competitivo e si riesce ad alzare il livello. Viene naturale fidarsi di un ragazzo che ti guarda a testa alta negli occhi e ci mette sempre la faccia. Il fatto di giocare in una squadra forte lo aiuta e lo farà crescere. Mi ha detto che ha notato che la difficoltà di giocare nel Napoli è il fatto di farsi trovare pronto una volta ogni morte di Papa.”

Su un eventuale futuro in Nazionale:

“Ha tutte le carte in regola per arrivarci, ma nella vita devi prendere al volo le occasioni. Da quando è ragazzino ad oggi ha sempre risposto a tutte le sollecitazioni. Anche nelle situazioni di difficoltà ci ha sempre messo la faccia, si è messo in discussione ed ha sempre reagito in positivo. Ha mostrato qualità morali e quello mi fa pensare che può ambire e puntare in alto.”

