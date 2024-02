Caprile sogna la maglia del Napoli, le sue recenti dichiarazioni

Il portiere dell’Empoli Elia Caprile ha di recente fatto intendere che il suo sogno sarebbe indossare la maglia del Napoli.

Elia Caprile, portiere dell’Empoli in prestito dal Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN Talks. Il giocatore ha fatto intendere che in futuro gli piacerebbe indossare la maglia azzurra.

Di seguito le sue parole:

“Il portiere a cui mi ispiro è Buffon. Il mio cibo preferito è la pizza, la bufalina con mozzarella di bufala. È merito mio padre che è di Napoli. Con quale maglia vorrei giocare? Parto dal presupposto che già essere in Serie A all’Empoli è tanto, quando ero bambino sognavo di giocare in Serie A e l’Empoli mi ha dato questa opportunità. Poi è ovvio che una squadra ce l’ho in futuro e credo sia anche facile da intuire, ma è ancora presto. E si, c’entra sempre papà.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Quante possibilità ha il Napoli di giocare la Champions League nella prossima stagione? Analisi

UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa per squalifica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi nuovo veleno su Francesco Totti: “Spende più per il casinò che per i figli. E lascia la piccola da sola in casa”