Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate

Era una delle coppie più amate e chiacchierate dello showbiz, eppure anche l’amore tra Cara Delenvigne e Ashley Benson è arrivato al capolinea, almeno questo è quanto riporta la testata E!News. La modella britannica e l’attrice di Pretty Little Liars hanno iniziato a frequentarsi ben due anni fa, sebbene la loro relazione sia stata resa nota solo a giugno dello scorso anno, quando per la prima volta comparve un video che le ritraeva insieme, in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il loro primo anniversario.

La fine della storia d’amore

Le due si sono conosciute sul set del film “Her Smell” e da quel momento non sono riuscite a fare a meno l’una dell’altra. La loro relazione è sempre stata al centro delle cronache rosa e sembrava andasse a gonfie vele, ma a quanto pare qualcosa deve essersi spezzato, portandole a separarsi. Al momento non c’è stata conferma da parte delle dirette interessate, ma una fonte vicina alla testata americana ha dichiarato che la loro storia è ormai finita e, a quanto pare, non vivono più sotto lo stesso tetto a Los Angeles, dove Cara Delenvigne si era trasferita.

Le parole d’amore di Cara Delenvigne ad Ashley Benson

Sul loro conto da quando è stata resa pubblica la relazione, si sono succedute indiscrezioni di ogni genere, compreso il gossip sul loro presunto matrimonio, nato in seguito ad un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan: una fedina, ben visibile, portata con disinvoltura da entrambe. Il tutto è stato smentito, definendola una cerimonia di amicizia. Pur non pubblicando di continuo momenti del loto privato su Instagram, non sono mancate le dimostrazioni d’affetto nel corso di questi due anni insieme. Tra gli ultimi post pubblicati, quello di Cara Delenvigne in occasione del trentesimo compleanno della sua compagna, a dicembre 2019, accanto ad alcune foto la modella scriveva: “Io e te insieme siamo la mia cosa preferita. Il mio posto sicuro. Ti amo in un modo che va oltre ad ogni parola, Benson”; con tanto di risposta romantica da parte della sua dolce metà. Eppure, a distanza di qualche mese, le cose sembrano essere cambiate e anche questo amore così potente sembra sia destinato a finire.