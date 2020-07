Caressa, arriva la replica a Mihajlovic: “Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita”

Nel corso di Deejay Football Cub, è arrivata la risposta di Fabio Caressa alle accuse di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna, aveva accusato il conduttore televisivo di aver parlato poco del Bologna dopo il successo contro l’Inter. Ecco quanto dichiarato:

“Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17:15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello. Ne abbiamo parlato a lungo, ma poi l’argomento della serata era quello del rigore. L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Callejon, la sua permanenza adesso è solo suggestione

Napoli-Milan, Pioli: “Che lavoro di Gattuso, faremo una grande gara!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Qualche numero sul rapporto tra social network e adolescenti