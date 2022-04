Caressa pazzo di Osimhen: “Un leone folle!”

Sui social il giornalista Fabio Caressa ha risposto alla domanda: chi è più forte tra Dzeko e Osimhen? Queste le sue parole: “Due belle punte e due età diverse, per ora come tiro a Dzeko gli do 9 e Osimhen 8, deve ancora migliorare, velocità 10 per Osimhen e 7 per Dzeko, passaggio per Dzeko voto 9, per Osimhen 7 che è più un finalizzatore. 10 a Osimhen per i colpi di testa, ha una foga nel buttarsi senza proteggersi, è da leone folle, Dzeko invece 8”.