Carlo Alvino: “Il Napoli effettuerà tante operazioni di mercato”

Carlo Alvino è su di giri e, quando manca ormai poco all’apertura della sessione invernale di calciomercato e sono già tanti i rumors in casa Napoli, ha preannunciato attraverso il suo profilo ufficiale Twitter quello che sarà il percorso del Napoli: “Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club”.

Calciomercato Napoli, siamo in chiusura per Lobotka: le parti sono vicinissime

Allan rinnova a sorpresa con il Napoli, in azzurro un anno in più

Insigne-Gattuso – Nasce il patto per risollevare il Napoli

Haaland lascia il Salisburgo, futuro in Bundesliga per il norvegese

Italia-Brasile di Usa’94 verrà giocata nuovamente, i dettagli

Callejon – Futuro in Serie A ma non con la maglia del Napoli

Mertens e Callejon al bivio, il tempo stringe per i due azzurri

Lobotka-Napoli – Azione di disturbo da una big di Serie A

L’arrivo di Lobotka comporterà un’esclusione eccellente nella linea di centrocampo

Lobotka-Napoli, affare in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme!

VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!”

