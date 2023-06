Carnevale su Samardžić: “Ipotesi Napoli? Ha tante offerte, sceglierà lui”

Carnevale su Samardžić e l’ipotesi Napoli

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando l’ipotesi Napoli per il futuro di Samardžić. Di seguito le dichiarazioni:

Carnevale:

“Futuro? Non lo so, il mio mestiere è fare il responsabile degli osservatori. Io mi fermo lì e poi le trattative le fa il presidente e io so cosa accade solo quando esce la notizia. Questa è la politica dell’Udinese.

Andasse al Napoli, comunque, mi farebbe piacere. Samardžić è molto forte come lo era Zielinski all’Udinese. So che ha tantissime richieste. La scelta sarà sua”.

