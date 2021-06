Carnevale, Udinese: “Dispiace che De Paul vada via”

Carnevale sull’addio di De Paul all’Udinese

Il dirigente dell’Udinese ed ex attaccante azzurro Andrea Carnevale, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal dove ha praticamente annunciato l’addio di Rodrigo De Paul. Ecco quanto dichiarato:

“De Paul all’Atletico Madrid? Sono dispiaciuto che vada via. Trovare un altro come lui non sarà facile: lo pagammo 3 milioni. In questi quattro anni ha disputato campionati importanti. Ha qualità e fisicità, merita di giocare la Champions League.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Accordo tra Armani e Napoli per le nuove maglie, Onis Swiss si occuperà della distribuzione

Napoli, contatti con il Chelsea in corso. Si cerca l’accordo per Emerson Palmieri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Brasile, superati i 490 mila morti