Carolina Fachinetti piange per il marito Andrea Longhi: “Eri un papà speciale”

Non si ferma il dolore di Carolina Fachinetti. La figlia di Ornella Muti piange il compagno Andrea Longhi, morto troppo presto per un tumore al cervello. Lascia due figli, 5 e 3 anni, e Carolina Fachinetti lo ricorda proprio pubblicando uno scatto nel quale stringe a sé la bambina più piccola, Giulia: “Papa speciale..te lo racconterò ogni giorno poiché nn perderai mai il suo ricordo.. purtroppo se ne è andato troppo presto ma tutto quello che ha fatto lo ha fatto per voi. Ci amava più di ogni cosa..buongiorno papà”.

Carolina Fachinetti e la preghiera a Dio

Carolina Fachinetti, in un altro scatto, si rivolge a Dio. Una foto di una nuvola nel cielo e una preghiera per Andrea Longhi, la preghiera della serenità:

Signore, dammi la forza di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, e la saggezza di conoscere la differenza.

Andrea Longhi e Carolina Fachinetti hanno avuto due figli

È stata Carolina Fachinetti, nata nel 1984 dalla relazione tra l’attrice e l’ex compagno Federico Fachinetti, ad annunciare via Instagram la scomparsa del compagno nella giornata di ieri: “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”. Andrea lascia i due figli nati dal legame con Carolina Fachinetti, Alessandro (5 anni) e Giulia (3 anni). In un post condiviso su Instagram, la figlia di Ornella Muti ha riversato il suo dolore, raccontando la battaglia di Andrea: “Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu… che dire Andrea mio… tu eri vita. E senza di te… non so… fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu… l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre”.