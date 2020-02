Caroline Flack e l’ultimo messaggio prima del suicidio: “Il mio futuro spazzato via”

Mentre le indagini degli inquirenti hanno confermato che Caroline Flack si è tolta la vita tramite impiccagione, la famiglia della conduttrice britannica morta a soli 40 anni ha pubblicato un messaggio inedito che la Flack scrisse pochi giorni prima del suicidio. Un post straziante e drammatico, che avrebbe voluto programmare per la pubblicazione su Instagram: i suoi consulenti legali, però, l’avevano dissuasa dal farlo per evitare ulteriori complicazioni nel processo che la vedeva imputata per violenze ai danni dell’ex fidanzato, un dramma giudiziario che l’ha spinta a compiere il gesto estremo. Nel messaggio, la Flack raccontava come il suo mondo fosse “crollato” in seguito al suo arresto.

Il messaggio di Caroline Flack

La madre della presentatrice ha reso pubblica quella dichiarazione attraverso il giornale locale di Norwich: Caroline scrisse che nelle 24 ore successive al suo arresto (avvenuto il 13 dicembre 2019) “il mondo intero e futuro sono stati spazzati via da sotto i miei piedi” . La Flack insisteva inoltre nel precisare di non essere mai stata una molestatrice e che l’aggressione ai danni dell’allora compagno Lewis Burton era stato soltanto un incidente.

Abbiamo avuto una discussione e si è verificato un incidente. Un incidente. Il sangue che qualcuno ha VENDUTO a un giornale era il MIO sangue ed era qualcosa di molto triste e molto personale. Il motivo per cui sto parlando oggi è perché la mia famiglia non ce la fa più. Ho perso il lavoro. Casa mia. La mia capacità di parlare. E la verità mi è stata tolta dalle mani e utilizzata come intrattenimento.

Il suicidio di Caroline Flack e le parole di Lewis Murton

Caroline Flack è morta il 15 febbraio: il suo cadavere è stato trovato impiccato nel suo appartamento di Stoke Newington e sono stati inutili i tentativi di rianimazione. La vicenda giudiziaria che l’aveva vista protagonista le era costata l’allontanamento dalla televisione inglese e in particolare dal programma “Love Island”. Lewis Burton, il tennista ex fidanzato, aveva sostenuto di non essere mai stato d’accordo con il processo che sarebbe dovuto iniziare il 4 marzo. “Mi si spezza il cuore, abbiamo avuto qualcosa di così speciale“, ha scritto sui social, “Sono così smarrito che mi mancano così tanto le parole e mi manchi così tanto che so che ti sentivi al sicuro con me, dicevi sempre che “non penso a nient’altro quando sono con te” e non mi hai permesso di esserci questa volta anche se ho continuato a chiedere e chiedere“.

Chi era Caroline Flack

Caroline Louise Flack era molto nota nel Regno Unito e aveva condotto un lungo elenco di programmi televisivi, tra cui “The X Factor”, “The Xtra Factor” e “Love Island”, oltre ad aver commentato l’Eurovision Song Contest 2008. Era conosciuta anche per le sue frequentazioni illustri: in passato era stata fidanzata con il frontman degli One Direction Harry Styles e aveva avuto un flirt addirittura con il principe Harry.