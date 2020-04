Carrie commenta una foto di Mr Big: la battuta di Sarah Jessica Parker sul nuovo look di Chris Noth

Sono stati una delle coppie più amate del piccolo schermo, la loro storia d’amore ha fatto sognare ed arrabbiare le fan di Sex and The City, ma Mr Big e Carrie Bradshaw continuano a stuzzicarsi anche nella vita reale. Ed ecco, infatti, che su Instagram l’attore Chris Noth ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con un look completamente nuovo. Visto il periodo di quarantena e l’impossibilità di recarsi da un barbiere ha deciso di darci un taglio, decisivo, e questa iniziativa non è dispiaciuta alla sua ex compagna di set, Sarah Jessica Parker.

Carrie commenta un post di Mr Big

Mai lo avevamo visto così, con la testa completamente rasata e lo sguardo involontariamente torvo che, però, è una sua caratteristica: Chris Noth pubblica sul suo profilo Instagram questo scatto che descrive perfettamente una problematica che tutti e in più parti del mondo si trovano ad affrontare a seguito dell’emergenza coronavirus, ovvero l’astinenza dal barbiere. C’è chi ne ha approfittato per far crescere una folta chioma e chi, decisamente più coraggioso come il noto attore americano, ha voluto dare un taglio netto alla questione, liberandosi di tutti i capelli, come scrive lui stesso a corredo della foto: “Ho deciso che trattare con i capelli era superfluo in questi tempi di quarantena” Una pioggia di commenti sono arrivati in queste ore, ma quello che salta all’occhio è sicuramente quello di Sarah Jessica Parker. Carrie che torna dal suo Big, anche sui social, e scrive divertita: “Perché hai aspettato così tanto?”.

Chris Noth ha una famiglia con Tara Wilson

Un amore che si è consumato sul piccolo schermo, ma che nella realtà è solo una bellissima amicizia, dopo anni di lavoro l’uno accanto all’altra. Chris Noth, infatti, è diventato papà lo scorso febbraio, all’età di 65 anni. Si tratta del secondo figlio che l’attore ha avuto con sua moglie, l’attrice canadese Tara Wilson, sposata nel 2012. Il loro primo figlio, però, nacque nel 2008 quando i due non erano ancora sposati e stavano insieme da poco tempo.