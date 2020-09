Casertana – Acquistato un vice-campione per l’Under-17

Casertana – Preso un vice-campione per l’Under-17.

Nelle scorse ore, il giovane difensore centrale, alto 192 cm, ha firmato per la Casertana Under 17 allenata dal tecnico Floro Flores. Calabrese due stagioni fa ha fatto parte della rosa Under 15 della Paganese laureatasi Vice-Campione D’Italia, poi è passato al Sant’Antonio Abate giocando in Promozione (Juniores con 3 convocazioni in Prima Squadra per poi essere aggregato con i più grandi da Gennaio 2020.).

Terminata l’avventura con quest’ultima compagine, Calabrese ha accettato la corte della Casertana dove cercherà di diventare un punto di riferimento nella sua nuova squadra rossoblù.

