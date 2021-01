CASERTANA – E’ fatta: i GEMELLI IMPROTA tornano in rossoblù

Improta – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

“Certi amori non finiscono…fanno dei giri immensi…e poi ritornano…”

Così cantava Antonello Venditti tanti anni fa nella sua canzone “Amici Mai”, ma anche nel calcio spesso avviene lo stesso. Prima giochi in una squadra, poi va via per vivere altre esperienze, magari lontano, improvvisamente torni al vecchio amore.

Ed è il caso dei gemelli Improta, Alfonso e Filippo del 2004, che hanno vissuto sulle loro spalle anche un’esperienza importante e significativa in Germania, ma da qualche ora sono due nuovi giocatori della Casertana Under 17 di mister Sergio Buono.

I due ragazzi iniziano a dare i primi calci ad un pallone nella scuola calcio “Gioiese calcio” a Gioia Tauro (Rc). La famiglia dopo alcuni anni si trasferisce in Campania e i due gemelli continuano a seguire la loro passione nel mondo del calcio iscrivendosi a Napoli alle scuole calcio “New Team” e “Pianeta Napoli City”.

Nel 2018 Alfonso passa alla Casertana Under 15 allenato da mister De Rosa e Festa, Filippo invece continua nel suo percorso di crescita con la Dinamo Keller. Nella stagione successiva entrambi fanno parte dell’Under 16 Regionale della Casertana di mister Platone, fino a gennaio 2020, periodo in cui come recita la canzone di cui sopra…è tempo di fare un giro immenso…

E questo giro termina in Germania, precisamente nella società dilettantistica F.C. Rot-Weiss Salem dove sia Alfonso che Filippo vivranno una bellissima esperienza, tra l’altro Alfonso segnerà due reti al debutto in prima squadra.

Ma a marzo 2020 esplode la pandemia, a causa del Covid-19, e i due gemelli appena possibile rientrano in Italia. Successivamente gli Improta passano, per alcuni mesi, alla società partenopea “Cantera Napoli” del Presidente Gianluca Festa, qualche ora fa invece Alfonso e Filippo hanno firmato per i colori rossoblù della Casertana U17, già “onorati” in passato, ma ora decisi a non mollarli più…

ALFONSO IMPROTA– Ruolo centrocampista, classe 2004, alto 175 cm, ambidestro, dotato di una buona tecnica, si disimpegna come play davanti alla difesa, ma all’occorrenza anche come difensore centrale.

FILIPPO IMPROTA– Nasce come trequartista, attaccante esterno all’occorrenza, ambidestro, bravo nel dribbling e nella velocità, alto 177 cm. Brevilineo, possiede una buona personalità e ottima dinamicità anche all’interno della stesa gara.

