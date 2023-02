Corriere dello Sport – Caso Juve, Santoriello escluso dall’udienza preliminare? La situazione.

Secondo il quotidiano, in seguito al caos che si è creato attorno alla situazione di Ciro Santoriello, uno dei pm che sta indagando sul caso Juventus, ci si aspetta che rinunci all’udienza. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni goliardiche anti-Juve, non sembrerebbe concretizzarsi l’idea, da parte sua, di fare un passo indietro in merito a quanto deciso riguardo all’Inchiesta Prisma. D’altro canto però, potrebbe non presenziare in aula all’udienza preliminare che si terrà il prossimo 27 marzo, davanti al Gup Marco Picco.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Capolavoro Spalletti, Napoli la squadra più bella d’Europa”

Cruciani: “Gli italiani sono antijuventini, troppo odio e malafede”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta, catturato a Bali il latitante Strangio