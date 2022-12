Caso Juventus, rischio penalizzazione o retrocessione in Serie B

Il Corriere dello Sport interviene sull’inchiesta che ha coinvolto la Juventus affermando che il club potrebbe rischiare anche la Serie B.

Tra i rischi che potrebbe correre la Juventus a causa dell’inchiesta Prisma ci sarebbero non solo i punti di penalizzazione in classifica, ma anche la retrocessione in Serie B. A palare della vicenda che ormai tiene banco da numerose settimane ci ha pensato l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Non più solo ammende e inibizioni per i dirigenti coinvolti, Chinè potrà richiedere pene ben più severe, come punti di penalizzazione (già nel 2022-23, a patto che la pena sia afflittiva) o addirittura la retrocessione nel caso in cui venisse ipotizzato che a seguito della presunta falsificazione dei documenti contabili-amministrativi sarebbe poi stato possibile ottenere l’iscrizione al campionato.”

Fonte foto: Instagram @juventus

