Il Mattino – Caso Mertens: i legali hanno inviato un ultimatum per ADL via email.

Secondo quanto precisato dal quotidiano, la questione del rinnovo di Dries Mertens, non verte solamente sulla questione economica, ma spunta un particolare poco gradito dal patron. I legali del belga, avrebbero mandato via email un ultimatum per decidere in fretta del futuro del giocatore. Nello specifico, all’interno del messaggio, vi sarebbe anche l’indicazione del giorno e dell’ora in cui il giocatore ed i suoi legali avrebbero dovuto ricevere risposta, ovvero le 18 di domani. De Laurentiis non replicherà.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Monza a caccia di rinforzi, c’è anche il nome di Ounas

Bargiggia: “Ospina? C’è aria di addio, rinnovo non semplice”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maggioranza ancora divisa sull’invio di armi all’Ucraina