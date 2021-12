Caso Mertens – Il belga non ha gradito la sostituzione contro lo Spezia

Caso Mertens – L’attaccante belga non ha gradito la sostituzione contro lo Spezia, i dettagli.

Il Corriere dello Sport, sulla propria edizione odierna, ha raccontato un retroscena avvenuto nell’intervallo durante il match tra Napoli e Spezia. A quanto pare Dries Mertens non avrebbe preso bene la sostituzione: “Mertens, per la verità, si è fatto sentire nell’intervallo della partita di mercoledì: ha scoperto di essere sostituito e ha chiesto a Spalletti il perché e per come in presa diretta”.

