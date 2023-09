Caso Osimhen, De Laurentiis ha voluto parlare con il suo agente

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare con l’agente di Victor Osimhen dopo il caso di qualche giorno fa.

Si continua a parlare del caso scoppiato a Napoli relativo all’attaccante Victor Osimhen.

Le ultime notizie sono state riportate dal quotidiano Il Mattino: Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare con Roberto Calenda, agente dell’attaccante.

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare con il calciatore e con l’agente Roberto Calenda e ha capito che il nigeriano era rimasto davvero turbato da questo video che non ha considerato affatto ironico ma offensivo e inopportuno. Il Napoli il suo passo lo ha fatto per sgonfiare il caso e riportarlo sui binari, più normali, di uno scherzetto riuscito male. Qualcuno doveva fare il primo passo, tendere la mano e girare pagina. Toccava a De Laurentiis che ha quindi deciso per la mossa pubblica della spiegazione. Ma Osimhen può essere contento. Ora c’è da capire se farà retromarcia sul suo profilo Instagram che è rimasto orfano di lui con la maglia azzurra.”

