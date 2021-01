Caso Osimhen, nessuna multa da parte del Napoli per il centravanti

Caso Osimhen, il Napoli ha deciso di non multarlo

Caso Osimhen, il Napoli non multa il centravanti nigeriano per quanto è accaduto in Nigeria. A tale riguardo i telecronisti di Sky Sport durante il match Cagliari-Napoli hanno annunciato la decisione presa dalla società azzurra:

“Il Napoli ci informa che non c’è stata nessuna multa per Victor Osimhen”

La società, dunque, avrebbe deciso di perdonare Osimhen per aver partecipato ad una festa in Nigeria senza mascherina e distanziamento. L’attaccante è poi risultato positivo al Covid.

