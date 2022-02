Caso Ospina – Nessun dialogo aperto per il rinnovo. Possibile l’addio a giugno

Corriere del Mezzogiorno – Caso David Ospina: nessun dialogo aperto per il rinnovo. Possibile l’addio a giugno.

Meret e Ospina: una maglia per due. Quest’oggi sulle pagine del quotidiano si è parlato della situazione tra i pali del Napoli, in particolare del ballottaggio tra i due portieri:

“In scadenza di contratto a giugno c’è anche Ospina, che sembra ormai pronto a vivere gli ultimi mesi al Napoli. Non c’è un dialogo aperto per il rinnovo, le uniche proposte al ribasso risalgono alla scorsa stagione e il portiere colombiano si sta guardando intorno.

Una scelta per il futuro è stata già fatta, il Napoli sta provando a raggiungere un accordo per prolungare il contratto di Meret in scadenza nel 2023. Non è solo una questione economica, d’intesa sull’ingaggio del portiere cresciuto nel vivaio dell’Udinese ma anche di prospettiva”.

