Corriere dello Sport – Caso Raspadori, le ultime: rischia di fermarsi fino alla sosta.

Il quotidiano ha riportato quanto emerso sul caso Raspadori. Il giocatore rischia un mese di stop:“Dall’11 al 19 marzo, giorno dell’ultima partita prima della sosta, gli azzurri si giocheranno tantissimo in campionato nelle sfide con l’Atalanta in casa e il Torino in trasferta, e poi la qualificazione ai quarti di Champions nel bis con l’Eintracht al Maradona. Una sorta di all-in che potrebbe andare in scena interamente senza Jack: si vedrà”.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

