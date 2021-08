Castel di Sangro, i tifosi del Napoli si schierano con Insigne: la rezione

A Castel di Sangro i tifosi azzurri si schierano con Lorenzo Insigne e gli chiedono di restare al Napoli.

Il Napoli sta per concludere il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro ed alcuni tifosi del club sono lì a sostenere i loro idoli. Questa mattina alcuni tifosi si sono rivolti al capitano, Lorenzo Insigne, chiedendogli di restare al Napoli e rifiutare eventuali offerte di altri club. La situazione attuale è molto delicata poiché il contratto del giocatore è in scadenza ed il rinnovo non è ancora arrivato. Lorenzo Insigne avrebbe gradito tali richieste, come riporta il quotidiano Tuttosport.

“Ormai nel ritiro di Castel di Sangro per Insigne ci sono solo applausi continui dagli spalti per dimostrargli concretamente l’amore. Il capitano apprezza, in silenzio, e prosegue la preparazione seguendo le indicazioni del nuovo allenatore Spalletti.”

