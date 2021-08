Castel di Sangro, nono giorno di allenamento: il report della SSC Napoli

Continua l’allenamento del Napoli durante il ritiro estivo a Castel di Sangro.

Il Napoli è ancora a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo e come ogni giorno la Società ha pubblicato il report dell’allenamento dei giocatori. Luciano Spalletti ha avuto finalmente modo di vedere Dries Mertens ed Hirving Lozano in campo, che però hanno svolto un lavoro personalizzato, così come Kostas Manolas e Nikita Contini. Da segnalare infine che Faouzi Ghoulam ha svolto parte del lavoro con il resto della squadra ed un altra parte dell’allenamento in maniera individuale.

