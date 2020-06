Caterina Balivo pulisce la spiaggia dai rifiuti con la famiglia: “Il pianeta ha bisogno di noi”

Caterina Balivo “spazzina del mare”: su Instagram, la conduttrice ha pubblicato un video che la mostra insieme ai suoi famigliari, tutti intenti a ripulire dai tantissimi rifiuti una spiaggia isolata dell’Argentario, nei pressi della loro casa delle vacanze. Una buona azione che la Balivo ha voluto documentare sui suoi social per lanciare un appello e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del problemi ambientale.

Missione: #spiaggiapulita! Ogni anno, con la mia famiglia, mi occupo della pulizia di una spiaggia accanto casa nostra. È uno spazio molto selvaggio dove quest’anno abbiamo raccolto oltre quattro sacchi molto grandi di plastiche e altri materiali non riciclabili. Mai come quest’anno abbiamo capito quanto sfruttiamo il nostro territorio e abbiamo visto la bellezza delle nostre città e dei nostri mari dopo il lockdown. Abbiamo l’occasione quindi di tornare ad apprezzare un’equilibrata convivenza tra noi e la natura. Non sprechiamo questa chance perché, come dice Guido Alberto, “dobbiamo essere tutti bravi perché la natura soffre troppo!”. Il nostro pianeta ha bisogno di noi, ogni giorno. E ogni piccolo gesto può essere il motore di una grande rivoluzione

La polemica per il mancato utilizzo dei guanti, la Balivo risponde

Il video ha raccolto molti like e il plauso dei fan, ma anche una piccola polemica perché né la Balivo né i suoi famigliari hanno utilizzato i guanti per l’operazione di ripulitura. Certamente è stata una mossa azzardata e poco igienica (frutto di una dimenticanza), ma la conduttrice si è in parte giustificata spiegando che quei rifiuti non sono stati scaricati – e quindi toccati di recente – da cittadini di passaggio: i resti ritrovati (bottiglie di plastica, ferri, persino un estintore e un copertone) sono portati sulla spiaggia dalle onde. Si tratta perciò di oggetti sversati inopinatamente in mare.

Con la Balivo ci sono marito, bambini e figli di lui

Al fianco di Caterina, vediamo il marito Guido Maria Brera, dirigente e scrittore noto anche per aver scritto il romanzo da cui è stata tratta la serie Sky “Diavoli” con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Insieme a loro, ci sono i due figli della coppia, i piccoli Guido Alberto e Cora. I due ragazzi più grandi che partecipano alla ripulitura, invece, sono Costanza e Roberto, nati da un precedente matrimonio di Brera.