Cecilia Rodriguez: “Dopo la battuta sulla banana, De Lellis mi ha chiamata. È successo di tutto”

Cecilia Rodriguez confessa di avere ricevuto una telefonata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone dopo la famosa battuta sull’altezza dei due. Nel corso di una vecchia intervista, la sorella di Belén aveva commentato la storia d’amore iniziata da poco tra l’influencer e il pilota, senza curarsi di nascondere una punta di divertimento: “Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

La telefonata di Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Intervistata da Lorella Boccia nello studio di “Rivelo”, Cecilia ha raccontato di avere ricevuto una telefonata dall’ex compagna di avventura conosciuta nella Casa del “Grande Fratello Vip” e dal fidanzato Andrea, ex della sorella Belén. Pare che i due, in privato, abbiano manifestato un certo fastidio:

Io ho detto quella cosa che loro due sono alti un metro a una banana. Era una conversazione a tre. Diciamo che mi sono accorta dell’errore, dopo non ho riso tanto. Ho fatto una battutina, ma è andata male. Non pensavo che avrebbero scritto ‘alti un metro e una banana’. Invece il giornale l’ha riportato. Il giorno dopo è successo di tutto. Hanno chiamato tutti. Chi? I diretti interessati. Mi hanno chiamato, ci stava. Sia Giulia che Andrea mi hanno telefonato. Ci sono rimasti male per la mia battuta. Giulia ha detto che se avevo un problema con lei potevo chiamarla e dirle tutto a voce. In realtà chiamarla al telefono e dirle ‘guarda sei alta un metro e una banana’ non era il caso. Quindi non l’ho fatto. Così è andata. Ho chiesto scusa. Non fa parte di me offendere, quindi ho chiesto scusa e abbiamo chiarito tutto.

La reazione di Giulia De Lellis in pubblico

All’epoca dei fatti, Giulia aveva commentato l’accaduto attraverso una Instagram story. Di fronte ai suoi follower, l’influencer aveva lasciato intendere di non essersela presa. “Che penso? Che è vero raga, è la verità. Non è che sono un metro e..… non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica” aveva detto con simpatia, confermando quanto dichiarato da Cecilia. Fu quella la sua unica reazione pubblica, in privato sarebbe andata diversamente.