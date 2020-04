Cecilia Rodriguez pubblica una foto di Ignazio Moser da bambino: “Il segreto dei suoi occhi”

Cecilia Rodriguez si emoziona ripescando una foto di Ignazio Moser da piccolo e la pubblica in pagina citando uno dei film argentini più importanti dello scorso decennio: “Il segreto dei suoi occhi (El secreto de sus ojos)”. Lo scatto che vediamo pubblicato da Cecilia Rodriguez mostra un Ignazio Moser poco più di un bambino. Uno scatto che ha raggiunto migliaia di like e tantissimi commenti positivi.

Il sorriso di Ignazio Moser da piccolo

Anche da piccolo, Ignazio Moser mostrava quella tipica aria gioviale e simpatica che lo contraddistingue anche nell’età adulta. La coppia nata tra le mure della casa del Grande Fratello Vip (ricordate lo scoop dell’armadio, vero?) sta vivendo insieme questo periodo di lockdown, questo isolamento dovuto ai decreti restrittivi per arginare l’epidemia di coronavirus. Tra i due l’amore procede a gonfie vele. Per lui, Cecilia Rodriguez ha lasciato in “diretta tv” il suo precedente amore, il bel Francesco Monte.

Un possibile matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser funzionano come coppia, ormai è fuori discussione ogni gossip che ipotizzi il contrario. La loro unione sembra essere così forte che gli scommettitori quotano un loro matrimonio entro il 2021 come possibile. Allo stesso modo anche un figlio entro dicembre 2021 sembra non essere una chimera. La coppia ha già parlato di matrimonio ma di fronte alle domande dei vari conduttori dei programmi ai quali sono stati ospiti, sono sembra andati piano. “Una cosa alla volta” è il mantra di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per adesso, la coppia non vuole programmare nulla e si lascia affidare alla quotidianità. Da questi scatti pubblicati su Instagram, però, sembra che non ci sia nessun problema all’orizzonte. Un amore forte e di grande respiro.