Cecilia Rodriguez riabbraccia Belen dopo tre mesi e la crisi con Stefano De Martino: “Tu lo sai”

Le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez si sono finalmente riabbracciate dopo lunghi mesi di lontananza. Lo mostra una foto dolcissima pubblicata da “Chechu” sul suo profilo Instagram, che le ritrae riunite a Milano. La più piccola delle Rodriguez ha trascorso l’intero periodo della quarantena in Trentino, insieme al compagno Ignazio Moser, e soltanto ieri la coppia ha fatto ritorno a Milano. Cecilia ha così potuto “soccorrere” la sorella, che sta passando un periodo particolarmente difficile sul piano sentimentale.

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

“Tu lo sai…...“, scrive semplicemente Cecilia a margine dello scatto. Una chiara dichiarazione di affetto e sostegno per Belen, alle prese con quella che sarebbe una profonda crisi tra lei e il marito Stefano De Martino. Da diverse settimane i due sono separati, dal momento che lui è a Napoli per Made in Sud e lei è rimasta nella loro casa di Milano. Quella che sembrava una semplice lontananza per questioni lavorative si è pian piano configurata come una spaccatura dovuta a un momento di difficoltà. Il gossip ha forse ricamato su cause e motivazioni della tensione, ma è un dato di fatto che la stessa Belen ha ammesso: “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto“. La showgirl ha spiegato che più avanti racconterà maggiori dettagli. De Martino, invece, ha preferito non sbottonarsi, chiedendo che la sua “vita privata rimanga tale”.

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Al contrario, sembra andare a gonfie vele il rapporto tra Cecilia e Ignazio Moser. I più maligni erano convinti che la coppia nata non senza scandali al Grande Fratello Vip sarebbe durata poco, e invece i due fidanzati stanno insieme da quasi tre anni, senza conoscere momenti di crisi. L’argentina ha anche un ottimo rapporto con i genitori di lui, il grande campione di ciclismo Francesco Moser e Carla Merz. Il matrimonio e un figlio sono nei progetti, anche se non nel futuro immediato. “Non le ho ancora fatto la proposta“, aveva ammesso lui lo scorso autunno.