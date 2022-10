Corriere del Mezzogiorno – Ceferin contro ADL: “I calciatori hanno diritto di giocare in Nazionale”.

De Laurentiis ha reso noto il suo disappunto in merito ai numerosi impegni delle Nazionali e Ceferin, anche stavolta, non ha apprezzato le parole del patron del Napoli:

Aurelio De Laurentiis, ha scaturito il disappunto di molti e tra i tanti anche l’ex azzurro Kalidou Koulibaly, per aver chiaramente dichiarato di non voler più giocatori africani, a meno che non avrebbero rinunciato alla Coppa d’Africa, esordendo poi, con una frase tipo: “Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”.

Ceferin, infastidito dalle esternazioni del patron azzurro, ha risposto dicendo: “Non condivido i pensieri del presidente del Napoli. I calciatori devono giocare per le proprie Nazionali, questo aspetto è essenziale nel calcio”.

