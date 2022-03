Ceferin: “Juventus, Real Madrid e Barcellona giochino la loro “Terrible League” “

Il presidente della Uefa torna a parlare della Superlega

Aleksander Ceferin, presidente della ‘UEFA’, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, tornando a parlare della vicenda SuperLega, progetto portato avanti da Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Queste le sue parole:

“Se stabiliranno che la UEFA è un monopolio i tre club in questione si facciano pure la loro UEFA, giochino le loro competizioni. Perché vogliono stare nelle nostre? Vogliono stare qui e là, ma là non esiste è un luogo metafisico. Penso che credano anche che il mondo sia piatto. E poi finiamola di chiamarla Superlega, chiamiamola per quello che è: la Terrible League”.

