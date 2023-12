Cena Natale Napoli, ecco quanto sarebbe prevista

Tuttomercatoweb si è focalizzato sulla cena che si terrà in occasione del Natale, organizzata dalla SSC Napoli.

Questa sera il Napoli dovrebbe riunirsi a Posillipo per celebrare la cena di Natale. Saranno presenti il Presidente del club Aurelio De Laurentiis, il tecnico Walter Mazzarri e tutto il gruppo squadra. Sarà certamente un occasione per festeggiare anche il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Di seguito ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“È prevista per questa sera, in un noto ristorante di Posillipo, la cena di Natale del Napoli. L’occasione per scambiarsi gli auguri al tramonto dell’anno 2023. Un momento per ritrovarsi e stare insieme all’indomani della qualificazione agli ottavi di Champions League e alla vigilia della gara di sabato contro il Cagliari. Con la squadra ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis e ovviamente l’allenatore Walter Mazzarri. Lo scrive il Corriere dello Sport.”

