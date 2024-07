Cessione Lindstrom Everton, oggi visite mediche: cifre e formula dell’operazione

Cessione Lindstrom Everton, le ultime

Calciomercato Napoli – Jesper Lindstrom saluta il Napoli sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Everton e già nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.

Ecco quanto riportato dai giornalisti di TMW sulla trattativa Napoli-Everton per Lindstrom:

E’ il giorno delle visite mediche e della firma di Jesper Lindstrom con l’Everton. Un anno dopo averlo acquistato dall’Eintracht Francoforte per trenta milioni di euro, il Napoli ha ceduto il calciatore danese al club di Liverpool in prestito oneroso con diritto di riscatto. La società del presidente De Laurentiis incassa subito tre milioni di euro per la cessione a titolo temporaneo e poi, dovessero i toffees riscattarlo a fine stagione, altri ulteriori 22 milioni di euro per una operazione complessiva da 25 milioni di euro.

Le parti in questi minuti stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali: già oggi, dopo aver superato i test atletici, Lindstrom si legherà al club di Premier League.

