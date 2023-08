ULTIM’ORA – Lozano-PSV, manca ancora l’accordo col Napoli. La situazione

Lozano-PSV, le ultime sulla trattativa

Lozano-PSV – Manca ancora l’accordo definitivo per la cessione dell’azzurro. Come riferisce Sky Sport, la trattativa tra Napoli e Psv Eindhoven per il messicano prosegue.

Intanto stamane Lozano ha svolto regolarmente l’allenamento con la squadra al Konami Training Center di Castel Volturno.

