Il prossimo avversario del Napoli in Champions League sarà l’Eintracht Francoforte: conosciamo meglio il club tedesco.

Dopo un girone conclusosi con ben cinque vittorie su sei ed il conseguente primato, il Napoli dovrà sfidare agli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte. I sorteggi sono stati effettuati lo scorso 7 novembre, mentre la suddetta sfida andrà in scena il prossimo 21 febbraio. La gara di andata si disputerà in Germania, presso la Commerzbank-Arena; il Napoli potrà invece giocare nel proprio stadio il 15 marzo.

Dall’Europa al campionato: il cammino dell’Eintracht Francoforte

L’Eintracht Francoforte è attualmente in Champions League grazie alla vittoria dell’ultima edizione dell’Europa League. Il suo percorso nella massima competizione europea non è iniziato nel migliore dei modi, a causa della sconfitta contro lo Sporting Lisbona per 3-0. Tuttavia negli scontri successivi ha collazionato quattro vittorie ed un pareggio, riuscendo così a piazzarsi al secondo posto nel girone D. I due club hanno già avuto modo di sfidarsi in passato, per la precisione due volte. La prima occasione risale al 1965 in occasione della Coppa delle Alpi, la seconda volta è invece relativa alla stagione 1994/1995 ed è stata proprio in occasione di una partita in Coppa UEFA. In entrambi i casi i match si sono conclusi con due vittorie a favore della squadra tedesca, i risultati sono stati rispettivamente 1-0 e 2-1. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha incontrato l’Eintracht Francoforte anche in un’occasione più recente. Stiamo parlando della stagione 2018/2019, quando era l’allenatore dell’Inter ed i due club si sono sfidati ai quarti di Europa League. Anche in questo caso, l’Eintracht Francoforte ha avuto la meglio eliminando il club nerazzurro. Per quanto riguarda il campionato, il club è attualmente occupa il quinto posto in Bundesliga con 23 punti a meno otto dalla vetta occupata al momento dal Bayern Monaco. Il bilancio collezionato fino ad ora è di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Eintracht Francoforte-Napoli: cosa potrebbe accadere

Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte, si affida per la maggior parte dei casi al modulo 3-4-2-1. Nonostante manchino circa tre mesi alla data della sfida possiamo tentare di riportare la probabile formazione del club tedesco.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Jakic, Ndicka, Tuta; Knauff, Rode, Kamada, Pellegrini; Gotze, Lindstrom; Kolo Muani.

Impossibile non notare il nome di Mario Gotze, campione del mondo con la Germania nel 2014. Altro giocatore che salta all’occhio è di sicuro il difensore Luca Pellegrini, che ha vanta un passato recente nella nostra Serie A. Prodotto del settore giovanile dalla Roma, ha indossato anche le maglie di Juventus, Genoa e Cagliari.

