Champions League, il Napoli spera ancora: obiettivo sesto posto

Il Napoli spera ancora di conquistare un posto nella prossima edizione di Champions League, il club punta dunque al sesto posto.

Mancano poche gare alla fine della stagione di campionato ma il Napoli spera ancora di ottenere un posto in Champions League.

Secondo il quotidiano Repubblica l’obiettivo del club azzurro sarebbe attualmente il terzo posto:

“Gli azzurri dovranno avere in campo le stesse motivazioni degli avversari, per cercare poi nel corso della gara di mettere le mani sulla vittoria grazie alla loro superiorità tecnica, mostrata però solamente di rado nel corso della stagione. Calzona si aspetta molto in particolare da Osimhen e Kvaratskhelia, che avrebbero in teoria il talento e la forza fisica per fare la differenza in una sfida del genere anche da soli, a patto di ritrovare per almeno 90’ la forma smagliante della indimenticabile a cavalcata verso lo scudetto.”

