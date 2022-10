Champions League, Son segna il gol più bello della settimana

Son Heung-Min ha segnato il gol più bello relativo a questa settimana di Champions League; battuto dunque Hirving Lozano.

Son Heung-Min ha siglato il gol più bello di questa settimana in Champions League. Battuti dunque l’attaccante del Napoli Hirving Lozano e l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez, anch’essi autori di due reti stratosferische.

Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“È di Son Heung-Min il gol scelto dalla UEFA come il più bello della quarta giornata della fase a gironi. Premiata la volée del sudcoreano che è valsa il momentaneo 2-1 sull’Eintracht, in una partita poi vinta dagli Spurs per 3-2. Battuta la concorrenza di Hirving Lozano (Napoli-Ajax), Galeno (Leverkusen-Porto) e Darwin Nunez (Rangers-Liverpool).”

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio: la situazione

Napoli da standing ovation, come lui nessun club italiano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici