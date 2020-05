Chanel Totti compie 13 anni, papà Francesco e mamma Ilary: “Continua a meravigliarti ogni giorno”

Chanel Totti compie 13 anni e i suoi genitori la celebrano (anche) via Instagram. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi nacque a Roma il 13 maggio 2007, a qualche anno dal fratello Cristian e doversi anni prima della nascita di Isabel, la sorellina più giovane. Crescendo, Chanel comincia a somigliare sempre più alla bellissima mamma e, come ogni adolescente, a sperimentare le prime esperienze sui social network. Popolare su TikTok, non usa direttamente Instagram ma i suoi genitori hanno imparato a padroneggiare il mezzo e lo utilizzano sempre più per raccontare la loro vita privata.

Gli auguri di Francesco Totti

Francesco ha condiviso una foto scattata con Chanel al mare, accompagnata da una didascalia che celebra la bellezza della sua bambina. “Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio” scrive il campione abbracciando la figlia. Tra i commenti c’è quello della moglie Ilary che aggiunge: “Ti amiamo”. Migliaia sono i like: molti arrivano da personaggi famosi che hanno frequentato Totti dentro e fuori dal campo, come Alberto Aquilani – reduce dalla separazione dalla moglie Michela Quattrociocche – e Federico Balzaretti.

Il post di mamma Ilary Blasi

Anche Ilary Blasi ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla piccola Chanel condividendo una foto scattate durante le ultime vacanze. Nello scatto madre e figlia posano vicine, sempre più simili tra loro. Dalla madre Chanel ha preso i colori e la quieta compostezza con la quale guarda al mondo. È ancora troppo giovane per scegliere cosa fare nella vita ma ha già manifestato una certa attitudine all’intrattenimento, come dimostra il suo profilo su TikTok, il social più utilizzato tra i giovanissimi. Anche il post di Ilary ha collezionato migliaia di like come quello del popolare marito. Quelli di oggi, però, sono tutti dedicati alla loro bambina.