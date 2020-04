Chanel Totti su Tik Tok con papà Francesco e i fratelli, ma è uguale a mamma Ilary Blasi

Chanel Totti sbarca su Tik Tok e conquista il social dedicato ai giovanissimi. È un video realizzato con papà Francesco e i fratelli Cristian e Isabel, deliziosa in tutù rosa e fermacapelli in tinta, a fare il pieno di like. Nel breve filmato, la secondogenita di casa Totti improvvisa una coreografia con la partecipazione del papà. E il video conquista quasi 10mila utenti.

Chanel Totti somiglia a mamma Ilary Blasi

Come qualsiasi altra ragazzina della sua età – ha quasi 13 anni – Chanel è alle prese con la scoperta del mondo social. Tik Tok è la piattaforma che maggiormente incrocia i gusti dei giovanissimi e la figlia di Totti e Ilary Blasi sembra avere imparato a utilizzare il suo account con la stessa velocità dei suoi coetanei. Il suo profilo, anche per merito della popolarità dei suoi genitori, ha raggiunto oltre 20mila follower in pochi mesi. Colpisce soprattutto l’evidente somiglianza tra la giovane Chanel e mamma Ilary Blasi. Gli stessi capelli lisci e biondi che la madre sfoggiava agli inizi della sua carriera e un viso che ricorda nei tratti quello di Ilary nella versione più giovane di se stessa. Anche Isabel somiglia alla madre, mentre Cristian ricorda più il padre Francesco anche nella passione per il calcio.

La quarantena in casa Totti

Come milioni di altre famiglie nel mondo, i Totti stanno vivendo insieme queste settimane di quarantena nella loro casa a Roma. Francesco, anche insieme ai suoi figli, si sta divertendo a improvvisare qualche simpatica diretta Instagram in compagnia di amici famosi o ex colleghi. Proprio qualche giorno fa aveva invitato i suoi tifosi a pazientare ancora qualche giorno prima di poter tornare alla vita di sempre: “Il mio non è un appello, ma un consiglio. Ho visto qualche foto della strada per il mare, mi è sembrata molto trafficata. Pure a me piacerebbe andare a Sabaudia. C’è tempo, c’è tempo per tutto”. Meno attiva, invece, è Ilary che sembrerebbe essere tornata al periodo in cui usava pochissimo i social.