Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati, ma resteranno amici

Periodo parecchio turbolento per la vita sentimentale di Channing Tatum, che non solo appena un mese fa ha ufficializzato il divorzio con la ex moglie Jenna Dewan, ma ha anche chiuso il capitolo d’amore con la cantante Jessie J. A quanto pare la rottura, come riportano i magazine americani People e Us Weekly, risale al mese scorso, dopo poco più di un anno insieme. Jessie e Channing, 31 e 39 anni, avevano iniziato a frequentarsi ad ottobre del 2018, ma erano usciti allo scoperto solo a marzo di quest’anno, sorpresi dai fotografi durante una romantica passeggiata mano nella mano a Londra. L’ultima volta insieme invece, risale allo scorso settembre ad un concerto.

I motivi della rottura con la cantante Jessie J

“Nessun dramma, semplicemente hanno scelto di prendere strade diverse, ma sono rimasti amici”, spiegano i media americani. Priorità diverse insomma, ma sulla decisione di non portare avanti la storia avrebbe influito anche la distanza, secondo i gossip negli Stati Uniti. “Avevano una relazione spassosa, ma non ha funzionato. Channing ha bisogno di stare a Los Angeles, così da poter passare del tempo con sua figlia Every. Jessie preferisce l’Inghilterra”, spiegano le stesse fonti.

Il divorzo di Channing e Jenna Dewan

A quanto pare, l’attore sex simbol noto per il suo ruolo da spogliarellista nella commedia Magic Mike, sa come mantenere i buoni rapporti con le sue ex. A novembre è stato finalizzato davanti ad un giudice il divorzio con Jenna Dewan, attrice e ballerina della quale si era innamorato sul set di Step Up. La coppia aveva celebrato le nozze l’11 luglio 2009, su una spiaggia di Malibù.

Dopo 12 anni insieme, 9 di matrimonio e una figlia di sei anni, i due sono tornati alle loro vite già dallo scorso anno, senza guerre e senza troppo clamore mediatico. In una nota congiunta su Twitter, firmata “Chan&Jenna” ad aprile 2018, avevano fatto sapere ai fan di essersi separati pacificamente, chiarendo la loro volontà di restare in buoni rapporti, soprattutto per amore della piccola Everly: