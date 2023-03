Chelsea su Lozano, ecco quanto potrebbe incassare il Napoli

Secondo il giornalista Raffaele Auriemma l’attaccante del Napoli Hirving Lozano sarebbe nel mirino del Chelsea.

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio CRC ed ha parlato di un interesse da parte del Chelsea per Hirving Lozano. Secondo le sue parole il Napoli potrebbe guadagnare circa 50 milioni di euro n caso di partenza dell’attaccante messicano.

“I giocatori del Napoli ci riflettono due volte prima di andarsene. Ora come ora, non è facile lasciare il Napoli. Quasi sicuramente, chi può andare via dal club partenopeo, sono Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Il calciatore messicano piace al Chelsea, dato che all’allenatore dei Blues piace questo tipo di esterni. In questo caso la società partenopea può incassare 50 milioni e versarli cash nelle casse del Sassuolo per prendere Laurientè e Frattesi. Devi vedere come te li danno! Cambia molto il discorso, rispetto a quando vogliono fare un pagamento a debito.”

