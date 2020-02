Chi è Alessia del Trono Over di Uomini e Donne, corteggiatrice di Samuel Baiocchi

Alessia, entrata nel Trono Over di Uomini e Donne a fine gennaio, sta facendo discutere il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. La donna si è aggregata al cast del dating show di Canale 5 per corteggiare Samuel Baiocchi, che ha accettato immediatamente di iniziare una frequentazione con lei.

Chi è Alessia di Uomini e Donne Trono Over

Alessia ha fornito poche informazioni su di sé. Ha dichiarato di essere coetanea di Samuel Baiocchi (che ha 48 anni). La Dama ha in comune con Baiocchi anche l’origine emiliana: proviene infatti da Modena. Non è mai stata sposata e non ha figli, ma nutre un grande amore per gli animali tanto da tenere due cani e tre gatti. “Cercavi una principessa e sono arrivata”, ha dichiarato a Samuel. Nella loro frequentazione, lei si è immediatamente imposta scegliendo di non concedere contatti fisici troppo “ravvicinati” al Cavaliere bolognese. Ha colpito tutti con il suo fisico senza dubbio mozzafiato nel corso della sfilata di moda nello studio di Uomini e Donne.

La frecciatina di Tina Cipollari: Alessia è rifatta?

La corteggiatrice di Samuel Baiocchi ha suscitato il dibattito dal primo istante in cui è entrata in trasmissione, per via del commento non propriamente lusinghiero arrivato dall’opinionista Tina Cipollari: “Scusi, ma lei è parente del Ken umano?”. Evidente il riferimento all’aspetto fisico di Alessia, che la sempre velenosissima Tina ha accostato al noto personaggio televisivo britannico Rodrigo Alves (visto al Grande Fratello e in altri programmi di Barbara D’Urso), noto per i suoi interventi di chirurgia estetica, nonché per il suo recente cambio di sesso. Molti spettatori, condividendo i pensiero della Cipollari, ritengono che Alessia abbia subito qualche ritocco al viso. La donna sta insomma dividendo il pubblico, ma quel che è certo è che si sta imponendo come una delle protagoniste dell’Over, ormai decisamente più soddisfacente in termini di ascolti rispetto al Trono Classico.